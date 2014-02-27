КХЛ оплатила ХК "Спартак" выезд на матчи в Ригу, Братиславу и Прагу

Фото: ИТАР-ТАСС

Континентальная хоккейная лига перечислила московскому "Спартаку" денежные средства на три заключительных матча регулярного чемпионата для выезда в Ригу, Братиславу и Прагу.

"Красно-белым" осталось сыграть в гостях в Риге с местным "Динамо", в Братиславе со "Слованом" и в Праге со "Львом". КХЛ оплатила команде транспортные расходы, проживание и питание команды во время этого тура.

Напомним, что Арбитражный суд Москвы рассмотрит иск о банкротстве "Спартака" 27 марта.

Долгое время клуб находится в тяжелом финансовом положении. Это связано с отзывом лицензии у "Инвестбанка", который является генеральным спонсором московской команды. При этом "красно-белые" испытывали проблемы с финансированием еще до отзыва лицензии у банка.

В связи с этим, команда была вынуждены расстаться с рядом ведущих игроков, чтобы выплатить задолженности по зарплате. Также команда установила рекордную серию поражений в Континентальной хоккейной лиги, проиграв в 18 матчах подряд.

