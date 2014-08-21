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Спорт

21 августа 2014, 14:49

Тихонов сыграет против Черенкова в первом матче на новом стадионе "Спартака"

Спартак ветераны Андрей Тихонов Открытие Арена Федор Черенков

Андрей Тихонов. Фото: ИТАР-ТАСС

Стали известны составы команд ветеранов, которые сыграют в первом матча на новом стадионе футбольного клуба "Спартак" "Открытие Арена". Встреча состоится 30 августа в преддверии официального матча открытия стадиона "Спартак" - "Црвена Звезда", который пройдет 5 сентября, сообщается на официальном сайте "красно-белых".

"Красных" будут представлять: Ринат Дасаев, Алексей Прудников, Дмитрий Парфенов, Виктор Онопко, Юрий Никифоров, Вадим Евсеев, Александр Мостовой, Вагиз Хидиятуллин, Сергей Шавло, Егор Титов, Федор Черенков, Александр Ширко, Сергей Горлукович, Геннадий Морозов, Эдуард Мор, Рашид Рахимов, Василий Кульков, Андрей Пятницкий, Алексей Мелешин, Андрей Коновалов, Валерий Кечинов, Владимир Джубанов.

За "белых" выступят: Руслан Нигматуллин, Андрей Сметанин, Дмитрий Хлестов, Борис Поздняков, Рамиз Мамедов, Юрий Ковтун, Сергей Родионов, Владимир Бесчастных, Виктор Булатов, Юрий Гаврилов, Андрей Тихонов, Сергей Юран, Дмитрий Градиленко, Евгений Бушманов, Дмитрий Гунько, Владимир Букиевский, Мухсин Мухамадиев, Игорь Ледяхов, Дмитрий Попов, Константин Головской, Олег Кужлев, Валерий Шмаров

Руководить "красными" на тренерском мостике будут Олег Романцев и Георгий Ярцев, а "белых" возглавят Никита Симонян и Вячеслав Егорович.

Отметим, что Дмитрий Аленичев, Дмитрий Ананко, Валерий Карпин и Александр Филимонов не сыграют в этом матче.

"Все заняты. У "Мальорки" Карпина 31 августа матч в испанском чемпионате. Мы направили ему приглашение, и он сразу ответил, что обязательно приедет, если не будет занят по работе. У "Арсенала", где работают Аленичев, Ананко и Филимонов, 30 августа игра чемпионата России, поэтому они тоже не смогут принять участие в матче", - цитирует генерального директора клуба ветеранов "Спартака" Вячеслава Егоровича ИТАР-ТАСС.

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