20 марта 2014, 15:01

Спорт

Капитан ХК "Спартак" Бодров решил расторгнуть контракт с клубом

Денис Бодров. Фото: ИТАР-ТАСС

Капитан "Спартака" Денис Бодров подал заявление в дисциплинарный комитет КХЛ о расторжении контракта с клубом. Причиной стала двухмесячная задержка зарплаты, сообщает ИТАР-ТАСС.

Соглашение Бодрова со "Спартаком" рассчитано до 30 апреля будущего года.

Заседание дисциплинарного комитета по вопросу расторжения контракта состоится 1 апреля.

Отметим, что в завершившемся для "Спартака" сезоне Бодров забросил три шайбы и записал на свой счет 15 голевых передач.

6 марта контракт с "красно-белыми" разорвал нападающий Том Ванделль.

Спартак Денис Бодров

