Капитан ХК "Спартак" Бодров решил расторгнуть контракт с клубом

Денис Бодров. Фото: ИТАР-ТАСС
Капитан "Спартака" Денис Бодров подал заявление в дисциплинарный комитет КХЛ о расторжении контракта с клубом. Причиной стала двухмесячная задержка зарплаты, сообщает ИТАР-ТАСС.
Соглашение Бодрова со "Спартаком" рассчитано до 30 апреля будущего года.
Заседание дисциплинарного комитета по вопросу расторжения контракта состоится 1 апреля.
Отметим, что в завершившемся для "Спартака" сезоне Бодров забросил три шайбы и записал на свой счет 15 голевых передач.
6 марта контракт с "красно-белыми" разорвал нападающий Том Ванделль.