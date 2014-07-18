"Спартак" и "Црвена Звезда" подписали договор о матче открытия

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Московский "Спартак" и белградская "Црвена Звезда" подписали договор о проведении товарищеского матча. 5 сентября команды встретятся в матче открытия нового стадиона столичного клуба, сообщает пресс-служба "красно-белых".

"Программа мероприятий в день открытия и билетная программа будут объявлены дополнительно", - говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что сербская команда прилетит в Москву 4 сентября, а на следующий день после игры отправится домой. "Спартак" оплатит перелет гостей и их проживание в российской столице. По информации СМИ, финансовые выплаты "Црвене Звезде" за участие в товарищеском матче не предусмотрены.

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Напомним, что изначально открытие стадиона было намечено на 24 июля, однако сроки сдачи объекта в эксплуатацию были продлены, и дата открытия перенесена на сентябрь.

До 5 сентября "Спартак" не будет проводить домашние матчи в чемпионате России. "Красно-белые" в первых турах нового сезона в гостях сыграют с "Рубином", "Динамо", "Краснодаром", ЦСКА, "Уфой" и "Амкаром".