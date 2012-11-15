Форма поиска по сайту

15 ноября 2012, 11:19

Спорт

Московский "Спартак" уступил "Салавату Юлаеву" в матче чемпионата КХЛ

Фото: ИТАР-ТАСС

В Москве вечером 14 ноября состоялся матч регулярного чемпионата КХЛ между "Спартаком" и "Салаватом Юлаевым". Основное время завершилось вничью со счетом 2:2, а в серии буллитов победу праздновали хоккеисты из Уфы.

Первыми отличились спартаковцы, уже на 2-й минуте встречи Михаил Жуков поразил ворота Вадима Тарасова. Но вели в счете москвичи недолго. На 5-й минуте Трубачев сравнял счет, а буквально в следующей же атаке на ворота Борисова, Мирнов вывел "Салават Юлаев" вперед, сообщает "Р-Спорт".

Второй период прошел без заброшенных шайб, а в третьей двадцатиминутке "красно-белым" удалось сравнять счет - через две минуты после начала периода отличился Суглобов.

Дополнительное время победителя не выявило, а в серии послематчевых буллитов удачливее оказались гости, реализовавшие два из трех бросков. Спартаковцы огорчить Тарасова в серии буллитов не сумели.

"Спартак" терпит поражение в четвертом матче подряд и продолжает занимать предпоследнее место в турнирной таблице Западной конференции.

Сюжет: Путь к Кубку Гагарина
Спартак КХЛ

