Валерий Карпин покинул пост гендиректора "Спартака"

Валерий Карпин. Фото: ИТАР-ТАСС

Валерий Карпин покинул пост генерального директора московского "Спартака". Карпину предстоит заниматься тренерской работой, а на должности генерального директора его сменил Роман Асхабадзе.

На официальном сайте "красно-белых" появился комментарий от владельца "Спартака" Леонида Федуна. "Как президент клуба хочу заявить, что Валерий Карпин назначен на должность главного тренера команды с контрактом на полтора года. В течение этого срока перед ним поставлена задача выиграть один из трёх трофеев — чемпионат России, Кубок России или еврокубковый турнир", - заявил Федун.

Коснулся Федун и темы назначения нового генерального директора. "На должность исполняющего обязанности генерального директора назначен Роман Асхабадзе, который ранее являлся заместителем генерального директора клуба", - сообщает официальный сайт "Спартака".

Напомним, вопрос о назначении нового главного тренера возник после того, как своего поста лишился бывший наставник "Спартака" Унаи Эмери. Новым главным тренером москвичей был назначен генеральный директор клуба Карпин, но регламент премьер-лиги запрещает совмещение постов, поэтому Карпину пришлось покинуть пост гендиректора "Спартака".