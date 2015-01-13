Полузащитник "Спартака" Широков перешел в "Краснодар" на правах аренды

Роман Широков. Фото: ТАСС

Полузащитник московского "Спартака" и сборной России по футболу Роман Широков отдан в аренду в "Краснодар" до конца сезона, сообщается на официальном сайте краснодарского клуба.

Широков, перешедший в "Спартак" на правах свободного агента летом прошлого года, сыграл пять матчей в составе столичной команды в чемпионате России и забил один гол.

Во второй половине прошлого сезона 33-летний хавбек, принадлежавший "Зениту" в 2008-2014 годах, также играл за "Краснодар" на правах аренды.

"В настоящий момент "Краснодар" согласовал все условия перехода Романа Широкова на правах аренды из "Спартака". Футболист 13 января прибыл в офис клуба и подписал личный контракт с "черно-зелеными" до конца сезона-2014/2015. 19 января Широков вместе со всей командой приступит к зимней подготовительной работе", - говорится в сообщении.

Как сообщает "Спорт-Экспресс", Широков сможет сыграть против московской команды. Напомним, что матч "Спартак" – "Краснодар" состоится 7 марта.