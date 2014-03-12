Московский "Спартак" вылетел из розыгрыша Кубка России

Валерий Карпин. Фото: ИТАР-ТАСС

Московский "Спартак" завершил свое выступление в Кубке России по футболу. Столичные футболисты дома уступили команде второй лиги "Тосно" - 0:1.

Если в первом тайме инициативой, в целом, владел "Спартак", то во второй половине игры интереснее смотрелись гости.

На 71-й минуте мог отличиться Мовсисян, но попал в штангу. За несколько минут до конца второго тайма Мурнин был в упор по воротам Митрюшкина, но и здесь мяч уткнулся в каркас ворот.

Основное время матча победителя не выявило. Судьба путевки в следующий раунд Кубка России решалась в дополнительное время.

На 113-й минуте счет был открыт. Филатов прорвался по флангу и пробил под перекладину. Голкипер "Спартака" Митрюшкин среагировать не успел.

Этот мяч оказался победным. Таким образом, "Спартак" завершает выступление на турнире, а "Тосно" выходит в четвертьфинал, где померится силами с "Краснодаром".