Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Спорт

11 июля 2014, 10:19

Роман Широков подписал контракт с московским "Спартаком"

Спартак Зенит Роман Широков

Роман Широков. Фото: ИТАР-ТАСС

Полузащитник сборной России по футболу Роман Широков подписал контракт с московским "Спартаком", сообщает ИТАР-ТАСС. В пресс-службе "красно-белых" подтвердили эту информацию.

Футболист перешел в столичный клуб на правах свободного агента.

Сам полузащитник заявил, что его переговоры с футбольными клубами, в числе которых есть и московские, продолжаются, но контракт пока не подписан.

"Учитывая статус свободного агента, очевидно, что я веду переговоры, в том числе и с московскими клубами, но подписанного контракта нет ни с кем. Ну какой смысл мне или "Спартаку" скрывать подписанный контракт?", - приводит слова Широкова Р-Спорт.

Бывший игрок "Зенита" провел концовку прошлого сезона на правах аренды в "Краснодаре". В настоящее время Широков восстанавливается после травмы ахилла и вернется в строй в ноябре. Повреждение помешало 33-летнему хавбеку выступить на чемпионате мира в Бразилии.

С 2008 года Широков выступал за санкт-петербургский "Зенит", дважды выиграл чемпионат России (2010/11, 2011/12), Кубок России (2009/10), Кубок УЕФА (2007/08), Суперкубок Европы (2008). В составе "сине-бело-голубых" он провел 198 матчей, забив 43 мяча.

Контракт хавбека с "Зенитом" истек 30 июня 2014 года.

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать