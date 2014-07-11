Роман Широков. Фото: ИТАР-ТАСС

Полузащитник сборной России по футболу Роман Широков подписал контракт с московским "Спартаком", сообщает ИТАР-ТАСС. В пресс-службе "красно-белых" подтвердили эту информацию.

Футболист перешел в столичный клуб на правах свободного агента.

Сам полузащитник заявил, что его переговоры с футбольными клубами, в числе которых есть и московские, продолжаются, но контракт пока не подписан.

"Учитывая статус свободного агента, очевидно, что я веду переговоры, в том числе и с московскими клубами, но подписанного контракта нет ни с кем. Ну какой смысл мне или "Спартаку" скрывать подписанный контракт?", - приводит слова Широкова Р-Спорт.

Бывший игрок "Зенита" провел концовку прошлого сезона на правах аренды в "Краснодаре". В настоящее время Широков восстанавливается после травмы ахилла и вернется в строй в ноябре. Повреждение помешало 33-летнему хавбеку выступить на чемпионате мира в Бразилии.

С 2008 года Широков выступал за санкт-петербургский "Зенит", дважды выиграл чемпионат России (2010/11, 2011/12), Кубок России (2009/10), Кубок УЕФА (2007/08), Суперкубок Европы (2008). В составе "сине-бело-голубых" он провел 198 матчей, забив 43 мяча.

Контракт хавбека с "Зенитом" истек 30 июня 2014 года.