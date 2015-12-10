Форма поиска по сайту

10 декабря 2015, 16:50

Спорт

Аленичев избежал увольнения с поста главного тренера "Спартака"

Фото: m24.ru/Михаил Колобаев

Руководство "Спартака" отказалось от мысли немедленно расстаться с главным тренером клуба Дмитрием Аленичевым. Наставник продолжит работу с командой как минимум до конца сезона, сообщает "Интерфакс".

Перед Аленичевым поставлена задача – вывести "красно-белых" в еврокубки. Причем неважно – Лигу чемпионов или Лигу Европы.

Несмотря на вылет москвичей из Кубка России, на данный момент клуб занимает четвертое место в премьер-лиге, которое дает путевку в Лигу Европы.

Месяц назад сообщалось, что руководство клуба потребовало от тренера набрать 9 очков в оставшихся трех матчах сезона. Аленичев с этой задачей не справился.

По предварительной информации, на пост главного тренера "Спартака" рассматривалась кандидатура нынешнего тренера "Ростова" Курбана Бердыева.

