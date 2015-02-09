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Спорт

9 февраля, 15:00

Экс-тренера "Спартака" уволят из "Мальорки"

Спартак Валерий Карпин Мальорка

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Экс-тренер московского "Спартака" Валерий Карпин отправлен в отставку с поста наставника испанской "Мальорки". Руководство испанского клуба приняло решение избавиться от российского специалиста после очередного поражения коллектива, сообщает "Чемпионат".

В понедельник спортивный директор "Мальорки" встретится с Карпиным, чтобы обсудить с ним условия отставки. Руководство клуба намерено убедить специалиста отказаться от зарплаты, которую он должен был получить по итогам второго сезона руководства коллективом. Она составляет около 200 тысяч евро.

В настоящее время "Мальорка" занимает 15 место в турнирной таблице Сегунды (вторая по силе лига испанского чемпионата).

Напомним, в 2009-2012 и 2012-2014 годах Валерий Карпин руководил московским "Спартаком", с которым дважды стал серебряным призером чемпионата России. В марте Карпин покинул московский клуб. Как игрок он 11 лет выступал в Испании. Он выступал за "Реал Сосьедад", "Валенсию" и "Сельту". Также у российского специалиста есть испанское гражданство.

Главным тренером "Мальорки" Карпин стал в августе прошлого года.

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