Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Московский "Спартак" потерпел второе поражение подряд. На этот раз подопечные Дмитрия Аленичева уступили на выезде грозненскому "Тереку" со счетом 1:2.

Стоит отметить, что москвичи в этом матче вообще не забили ни одного гола. Единственный мяч "Спартака" и первый гол в матче - на совести защитника "Терека" Андрея Семенова, который в суматохе ударил по собственным воротам.

Впрочем, такое начало "Терек" не обескуражило. В этом сезоне грозненцы не проигрывают дома, и "Спартаку" они уступать тоже не собирались. Тем более, команда Аленичева сейчас переживает сложные времена - в клубе возник конфликт между тренером и группой игроков, среди которых лидеры "красно-белых" Денис Глушаков и Дмитрий Комбаров.

Спустя 15 минут хозяева отыгрались. Эдилсон Варкен воспользовался нерасторопностью защиты москвичей и заставил капитулировать Артема Реброва.

Дальше на поле установилась полнейшая гегемония "Терека". Хозяева имели массу голевых моментов и обязаны были забивать не один и не два раза, но добиться этого удалось лишь в концовке матча. Аблайе Мбенге получил снаряд на линии штрафной и нанес красивейший удар "ножницами". Ребров такого подвоха не ожидал и смог лишь коснуться мяча.

Итоговый счет - 2:1 в пользу "Терека". "Спартак" проигрывает третий матч из четырех последних и остается на пятой позиции в турнирной таблице лиги с 23 очками.