Болельщицы московского "Спартака" смогут передать "валентинки" игрокам

Фото: ИТАР-ТАСС

Болельщицы московского "Спартака" смогут передать свои "валентинки" игрокам клуба 14 февраля. Соответствующее заявление появилось на сайте московской футбольной команды.

С 5 по 7 февраля письма для спартаковцев будут приниматься в магазине фан-клуба "Спартака" по адресу: улица Красная Пресня, дом 21.

Письмо должно быть вложено в конверт на котором указано имя адресата. Передаваться будут только бумажные послания.

14 февраля многие россияне отмечают День святого Валентина или "День всех влюбленных". В России он не является официальным праздником, но довольно широко отмечается.