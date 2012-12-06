Московский "Спартак" проиграл шотландскому "Селтику" со счетом 1:2

Фото: ИТАР-ТАСС

5 декабря столичный "Спартак" сыграл с шотландским "Селтиком" в Глазго, на стадионе Celtic Park со счетом 2:1 в пользу хозяев, сообщает канал "Москва 24".

Первый гол забил Гари Хупер – на 21 минуте, после подбора мяча у ворот "красно-белых". На 39-й минуте "Спартак" отвечает – Ари принимает пас от Эменике и перекидывает мяч через вратаря.

На 81-й минуте арбитр назначает в ворота "красно-белых" пенальти за подкат. Крис Коммонс пробивает точно по центру, голкипер москвичей падает в угол.

"Селтик" выходит в плей-офф Лиги Чемпионов, а для подопечных Карпина этот матч уже ничего не решал – путевка на следующий этап была упущена на предыдущем матче.