Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

06 ноября 2012, 14:24

Спорт

"Спартак" усилится лучшим бомбардиром чемпионата Швеции

Фото: ИТАР-ТАСС

Московский "Спартак" и шведский "Хеккен" достигли договоренности относительно перехода в столичный клуб 21-летнего нападающего Абдула Маджида Уориса.

Игрок пополнит состав "красно-белых" в ближайшее трансферное окно, сообщается на официальном сайте "Спартака".

Уорису предстоит пройти медицинское обследование. В случае успешного прохождения осмотра, форвард подпишет контракт со "Спартаком".

Отметим, что Уорис стал лучшим бомбардиром чемпионата Швеции прошлого года. На счету игрока 23 мяча в 47 матчах. Выступление Уориса привлекло к нему внимание главного тренера сборной и форвард был приглашен в состав национальной команды.

За сборную Уорис забил четыре мяча.

Ссылки по теме


Спартак трансферы

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика