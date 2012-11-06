"Спартак" усилится лучшим бомбардиром чемпионата Швеции

Фото: ИТАР-ТАСС

Московский "Спартак" и шведский "Хеккен" достигли договоренности относительно перехода в столичный клуб 21-летнего нападающего Абдула Маджида Уориса.

Игрок пополнит состав "красно-белых" в ближайшее трансферное окно, сообщается на официальном сайте "Спартака".

Уорису предстоит пройти медицинское обследование. В случае успешного прохождения осмотра, форвард подпишет контракт со "Спартаком".

Отметим, что Уорис стал лучшим бомбардиром чемпионата Швеции прошлого года. На счету игрока 23 мяча в 47 матчах. Выступление Уориса привлекло к нему внимание главного тренера сборной и форвард был приглашен в состав национальной команды.

За сборную Уорис забил четыре мяча.