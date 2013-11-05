Форма поиска по сайту

05 ноября 2013, 18:50

"Спартак" просит пустить болельщиков на игру с "Зенитом"

Фото: ИТАР-ТАСС

Московский "Спартак" подал жалобу в апелляционный комитет РФС, где просит разрешить проведение матча с "Зенитом" 10 ноября со зрителями. Об этом сообщается на официальном сайте "красно-белых".

Как отмечается в заявлении клуба, в матче Кубка России с "Шинником", во время которого произошли беспорядки с участием болельщиков "Спартака", за организацию встречи и порядок отвечали "Шинник" и полиция.

Кроме того, на следующий день после случившегося "красно-белые" осудили беспорядки на трибунах, а также предложили вознаграждение за информацию о болельщиках, демонстрировавших фашистскую символику.

Напомним, "Спартак" был наказан за поведение своих болельщиков на игре в Ярославле. Со стартового свистка фанаты "красно-белых" начали жечь пиротехнику и взрывать петарды. Судья вынужден был несколько раз останавливать поединок. А во втором тайме между фанатами и ОМОНом произошла драка.

Сюжет: Российская футбольная премьер-лига: сезон 2013-2014
Спартак болельщики футбольные фанаты

