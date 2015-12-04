"Спартак" одержал победу над "Крыльями Советов"

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Московский "Спартак" в домашнем матче одолел самарские "Крылья Советов". Поединок завершился со счетом 1:0.

Единственный мяч в этом поединке был забит уже на первой минуте. Первая же атака "Спартака" завершилась голом – Квинси Промес замкнул передачу партнера в центр штрафной.

В дальнейшем обе команды имели массу моментов для того, чтобы отличиться, однако порадовать своих болельщиков забитыми мячами так и не смогли.

Таким образом, "Спартак" одерживает победу со счетом 1:0.

После этого матча "красно-белые" набирают 30 очков и поднимаются на четвертую строчку в турнирной таблице Российской футбольной премьер-лиге.