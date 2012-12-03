Московский "Спартак" уступил магнитогорскому "Металлургу"

Фото

В Магнитогорске завершилась встреча регулярного чемпионата КХЛ между "Металлургом" и московским "Спартаком". В красивом поединке с большим количеством заброшенных шайб сильнее оказались хозяева - 7:4.

Не прошло и пяти минут с начала матча, а "Металлург" уже вел с преимуществом в две шайбы. Оба гола с промежутком в одну минуту забил Антипин.

Но "Спартак' не собирался сдаваться на милость победителя. В течение 16-й минуты встречи в воротах "Магнитки" побывали сразу две шайбы. Сначала большинство реализовал Будкин, а затем ворота Гелашвили поразил Никонцев, сообщает "Р-Спорт".

"Металлург" немедленно ответил голом Казионова, которому "Спартак", в свою очередь, противопоставил точный бросок Анкудинова в "девятку" ворот Гелашвили. На этом стартовая двадцатиминутка завершилась.

Второй период начался с дубля Казионова. Москвичи попробовали атаковать, но все карты подопечных Канарейкина спутало удаление Юнькова, которое реализовал Мозякин.

За две минуты до конца периода Гончар сделал счет 6:3, но спустя минуту Бушуев сократил отставание "Спартака" от хозяев до двух шайб.

В заключительной двадцатиминутке преимуществом полностью владел "Металлург". Дежурную шайбу забросил Евгений Малкин, установивший окончательный счет в матче - 7:4 в пользу магнитогорского "Металлурга".

"Спартак" остается на 13-м месте в Западной конференции. Следующую игру "красно-белые" проведут 5 декабря в гостях против "Автомобилиста".