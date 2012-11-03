Московский "Спартак" разгромил "Крылья Советов"

Фото: spartak.com

Московский "Спартак" учинил форменный разгром самарскому клубу "Крылья Советов" в выездном матче 14-го тура российской футбольной премьер-лиги. "Красно-белые" добились победы со счетом 5:0.

С самого начала встречи на поле пошла игра на встречных курсах. Команды демонстрировали удивительно вальяжную игру в обороне и уже до перерыва в воротах каждого из клубов могло побывать порядочное количество мячей.

В таких условиях везет обычно тому, у кого в составе собраны более мастеровитые исполнители. Состав "Спартака" по именам звучал куда грознее, чем у оппонентов, поэтому в перспективы "Крыльев" совершенно не верилось.

На 12-й минуте счет в матче был открыт. Рефери назначил опасный штрафной, к мячу подошел Пареха. Снаряд после удара аргентинца угодил в перекладину, но отскочил к Инсаурральде, который моментально сделал пас на открытого Хурадо. Мягкий удар в угол, и Веремко был бессилен помочь своей команде.

Самарцы могли быстро отыграться, но получивший мяч перед штрафной "Спартака" Кабальеро решил пробить прямо в Реброва, хотя параллельным курсом двигался никем не прикрытый Корниленко.

За подобную расточительность хозяева были наказаны на 38-й минуте, когда после подачи углового Пареха сориентировался быстрее всех и кивком головы отправил мяч в угол ворот Веремко. Защитники "Крыльев" в этот момент столпились на линии вратарской и никакого сопротивления спартаковцу не оказали.

На первый тайм команды ушли при счете 2:0, а во втором "Спартак" устроил настоящую фантасмагорию. Не сказать, что у хозяев совсем не было моментов, но все изъяны обороны самарцев были использованы подопечными Унаи Эмери на сто процентов.

Сначала пробил "звездный час" Ари, который убежал от двух защитников и сделал идеальный навес на дальнюю штангу, где уже готовился замыкать передачу Дмитрий Комбаров. Не попасть с метра в пустые ворота было сложнее, чем попасть - 3:0.

Затем Эмери решил разнообразить игру и выпустил на поле Дзюбу, который совсем недавно оправился от травмы. Спустя три минуты после своего выхода на поле Артем забил четвертый мяч "Спартака". Исключительно плохо действовала в этом эпизода защита самарцев, которая позволила Дзюбе выйти один на один с Веремко и переиграть голкипера.

А на 82-й минуте счет стал совершенно неприличным. Жано совершил сольный проход с центра поля к чужим воротам, обыграл одного защитника и нанес красивый обводящий удар с 20 метров. Веремко завороженно наблюдал, как мяч опускается за его спиной в "девятку" ворот.

В оставшееся время футболисты "Крыльев Советов" пытались забить хотя бы гол престижа, но все их попытки оказались тщетными. "Спартак" не пропускает уже третий матч подряд, одерживает победу с разгромным счетом 5:0 и выходит на четвертую строчку в турнирной таблице чемпионата России.

Подготовил Василий Макагонов @vmakagonov