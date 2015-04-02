Игрок волейбольного "Зенита" продаст форму, чтобы помочь ограбленному болельщику

Фото: ТАСС

Волейболист казанского "Зенита" Алексей Спиридонов решил продать свою форму на аукционе, чтобы помочь старейшему болельщику московского "Спартака" Отто Фишеру, сообщает "Чемпионат". Неизвестные обокрали квартиру болельщика на 730 тысяч рублей.

Начальная цена лота составляет 3 тысячи рублей, а минимальный шаг составляет 100 рублей.

Напомним, 15 марта 102-летний болельщик посетил матч чемпионата России по футболу между "Спартаком" и "Динамо". Игра, состоявшаяся в Москве на стадионе "Открытие Арена", завершилась победой девятикратных чемпионов со счетом 1:0. Фишер посетил матч в качестве почетного гостя.

"Спартак" оплатил пенсионеру железнодорожные билеты до Москвы и обратно, а также ночь проживания в отеле. Перед игрой ветерану провели экскурсию по новому стадиону "красно-белых", он побывал в спартаковской раздевалке и сфотографировался на фоне памятника братьям Старостиным. Затем Отто Фишер открыл дерби, нанеся символический удар по мячу.

В среду, 18 марта, у Фишера, проживающего в Копейске (Челябинская область), похитили 730 тысяч рублей. Преступник вошел в квартиру ветерана под видом работника социальной службы.

Футболисты "красно-белых" собрали 500 тысяч и передали деньги ограбленному болельщику.