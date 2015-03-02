Хоккейный "Спартак" укомплектуют игроками "Атланта"

Фото: ТАСС/Руслан Шамуков

Хоккейный "Спартак" будет укомплектован игроками мытищинского "Атланта", сообщает ТАСС. Со следующего сезона "красно-белые" примут участие в чемпионате Континентальной хоккейной лиги.

По предварительной информации, в "Спартак" могут перейти более 20 игроков "Атланта", как из основного, так и из молодежного состава. Кроме того, в стан москвичей переберутся генеральный менеджер, его заместитель и спортивный директор мытищинского коллектива.

В свою очередь, президент "Атланта" Валерий Каменский опроверг эту информацию. "Я про это ничего не знаю. Мы работаем, стараемся найти спонсоров и сохранить клуб в КХЛ. У нас есть время до 1 июня, чтобы дать финансовые гарантии", - заявил Каменский.

Напомним, что московский "Спартак" долгое время находился в тяжелом финансовом положении из-за отзыва лицензии у "Инвестбанка", который являлся генеральным спонсором московской команды. При этом "красно-белые" испытывали проблемы с финансированием еще до этого.

В связи со сложившейся ситуацией москвичи были вынуждены расстаться с рядом ведущих игроков, чтобы выплатить задолженности по зарплате. Команда также установила рекордную серию поражений в Континентальной хоккейной лиге, проиграв 18 матчей подряд.

В текущем сезоне КХЛ "Спартак" участия не принимает.