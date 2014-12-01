Полузащитник "Спартака" Промес признан лучшим игроком Премьер-лиги в ноябре

Фото: ТАСС/Артем Коратаев

Полузащитник московского "Спартака" Куинси Промес назван лучшим игроком месяца в Российской футбольной Премьер-лиге, сообщает официальный сайт РФПЛ.

В ноябре Промес провел четыре матча, забил три гола и отдал одну результативную передачу. "Спартак" за этот отрезок набрал 7 очков. Всего на счету голландского полузащитника 5 голов.

Напомним, что в воскресенье, 30 ноября, "красно-белые" уступили в столичном дерби "Локомотиву". После этого поражения подопечные Мурата Якина оказались на шестом месте в турнирной таблице с 25 очками в активе.