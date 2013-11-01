"Спартак" объявил награду за информацию о флаге со свастикой

Фото: ИТАР-ТАСС

Московский "Спартак" заплатит за информацию о болельщиках, которые пронесли полотнище с нацистской символикой на матч с "Шинником". Лиц, обладающих достоверной информацией об этом инциденте, руководство клуба просит обращаться через электронную почту.

"Вознаграждение гарантируется", - отмечается в сообщении на официальном сайте московской команды. Информацию необходимо прислать на адрес fcsmsec@spartak.com.

Напомним, на матче "Шинник" - "Спартак", который состоялся 30 сентября, в секторе поклонников столичного клуба был вывешен флаг Третьего Рейха.

Кубковое противостояние между ярославцами и москвичами проходило при почти полных трибунах. На стадионе возникли беспорядки, судья вынужден был несколько раз останавливать игру. В самом начале второго тайма болельщики "Спартака" подрались с ярославским ОМОНом - в стражей порядка полетели файеры и пластиковые кресла.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье "Вандализм". ГУ МВД по Ярославской области также интересует личность фанатов, державших флаг со свастикой.