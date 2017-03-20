"Союзмультфильм" пообещал показать попугая Кешу в 3D

Кадр из мультфильма "Возвращение блудного попугая"

"Союзмультфильм" попросил у Министерства культуры РФ финансирование на 20 короткометражных картин, сообщает ТАСС.

Председатель художественного совета киностудии Татьяна Ильина пояснила, что в этом году более 70 аниматоров подали заявки на авторские анимационные фильмы, но так как Минкульт ограничил общий хронометраж картин 130 минутами, то худсовету пришлось провести жесткий отбор. В итоге был составлен список из 20 заявок на 6-ти, 11-ти и 13-минутные фильмы. Это заявление было сделано на XXII Открытом российском фестивале анимационного кино в Суздале.

Помимо 20 мультфильмов киностудия планирует снять два выпуска анимационного альманаха "Веселая карусель" и запустить в работу три новых сериала, если их финансирование будет одобрено Минкультом. Проекты будут называться "Зебра в клеточку" (сериал из 13 эпизодов, выпуск которого намечен на 2018 год), "Принцесса Фике" и кукольный многосерийный фильм "Вязаные сказки".

Также Ильина рассказала о планах создания полнометражного 3D-фильма по мотивам известных советских мультфильмов о приключениях блудного попугая Кеши. К этому проекту "Союзмультфильм" привлечет автора оригинального сюжета картины 1984 года, писателя Александра Курляндского.