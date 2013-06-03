Церковь и депутаты Мосгордумы поддержат пожилых артистов

Церковь возьмет под опеку пожилых артистов

Московских актеров поддержат депутаты и церковь. Речь идет о тех, кто уже ушел со сцены и не может обеспечить себе достойную старость, рассказал в эфире "Москва FM" один из авторов идеи, председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов.

"Это и моя инициатива, но, в первую очередь, это инициатива прихода Никитского храма в Павлово-Посадском районе. Речь идет о том, чтобы оказать заботу, внимание кому-то из пожилых артистов", - пояснил депутат.

Так, человеку будут передавать продукты, выращенные на территории храма, а при необходимости ухаживать за ним дома или в больнице. Герасимов отметил, что большие усилия для решения этой проблемы прилагает Союз кинематографистов.

"В ближайшее время, в основном благодаря усилиям Михалкова, секретариату Союза Кинематографистов, будет решена проблема об отчислении артистам за их сыгранные роли в фильмах, которые покупаются, которые идут, продаются на дисках", - сказал депутат.

Напомним, в последнее время известные артисты нередко заканчивают жизнь в нищете и в одиночестве. Подобная ситуация сложилась, например, у Георгия Вицина и Вячеслава Невинного.