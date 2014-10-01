На спектакли "Современника" можно пройти по электронному билету

Фото: ТАСС/ Сергей Карпов

С 1 октября в театре "Современник" заработала система электронного билета, сообщается на официальном сайте театра.

Все зрители, купившие билет на сайте, смогут, не распечатывая его, пройти на спектакль по уникальному штрих-коду, который высылается на электронную почту после оплаты билета через интернет.

Ранее сетевое издание M24.ru сообщало, что в новом театральном сезоне по электронным билетам москвичи смогут посещать Большой театр. С 2002 года электронные билеты в Большой можно было приобрести на сайте театра, однако после покупки их нужно было обменивать на проходные билеты в кассе. Теперь, чтобы попасть в театр, достаточно будет предъявить один электронный билет.

Напомним, что в августе "Современник" закрылся на капитальный ремонт, который продлится порядка полутора лет. В течение этого времени артисты труппы будут играть спектакли во Дворце на Яузе.

В новом помещении будут представлять репертуар Основной сцены. При этом спектакли Другой сцены, здание которой было построено за счет инвесторов более десяти лет тому назад, продолжат показывать на Чистых прудах. Помещения Другой сцены ремонтировать не будут.

На Чистых прудах продолжит функционировать и одна из касс "Современника".