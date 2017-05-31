Матвиенко назвала неприемлемой заморозку индексации пенсий‍

Фото: ТАСС/Валентина Матвиенко

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что сценарий с заморозкой индексации пенсий в России неприемлем, сообщает РИА Новости.

Ранее Минкономразвития составило прогноз, по которому до 2022 года роста пенсий не предвидится. По данным специалистов ведомства, пенсии в реальном выражении вырастут на 2,5 процента только к 2035 году. К этому времени число пенсионеров в стране должно значительно снизиться – их станет на семь миллионов человек меньше.

Если же пенсионный возраст в России не повысят, к 2035 году количество пенсионеров в стране увеличится более чем на пять миллионов человек.