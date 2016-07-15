В Совфеде предложили создать единые базы данных для борьбы с терроризмом

Фото: m24.ru/Роман Балаев

В Совете Федерации предложили создать единые международные базы данных для борьбы с терроризмом. Предложение озвучил глава комитета Совфеда по обороне и безопасности Виктор Озеров, сообщает "Интерфакс".

"Необходимо выстроить комплекс меры для борьбы с терроризмом, работать на предупреждение. А для этого необходимы единые базы данных всех подозреваемых, обмен методами противодействия террору", – заявил Озеров.

По его словам, многие государства Европы, в частности Франция, не видят необходимости в создании таких банков данных.

"Террористы не должны чувствовать, что где-то для них открыты границы, где-то готовятся центры реабилитации", – подчеркнул сенатор.

Предложение было высказано после трагедии в Ницце. 14 июля во Франции отмечался Национальный праздник – день взятия Бастилии. В этот день в Ницце большое количество людей собралось смотреть салют на Английской набережной. Тогда местный житель на грузовике на большой скорости врезался в толпу людей.

Мужчина был застрелен полицией. Всего при нападении на людей в Ницце погибли 84 человека, сотни пострадали.

Президент Франции Франсуа Олланд назвал случившееся терактом. Правоохранительные органы пока не квалифицировали атаку как теракт. Из-за случившегося в Ницце отменены все общественные мероприятия и закрыты городские пляжи.

В результате инцидента погибла россиянка, еще одна девушка получила ранения.

Личность злоумышленника уже установлена – им оказался местный житель тунисского происхождения Мухаммед Булель (или Бухлель). Ответственность за атаку в Ницце пока не взяла на себя ни одна террористическая группировка.