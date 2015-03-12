В здании Госдумы необходимо открыть музей современного искусства – архитектор

Фото: M24.ru/Роман Балаев

Здания Госдумы и Совета Федерации после переезда депутатов и сенаторов в Мневники нужно сохранить и разместить в них культурные центры, считает президент Союза московских архитекторов Николай Шумаков. Оба здания находятся в центре Москвы, поэтому там должно быть "общественное пространство", уточнил он. А по мнению главы Союза архитекторов России Андрея Бокова, на месте парламентских зданий можно строить новые красивые дома, которые дополнили бы "ткань города".

"В городе должны быть места с широким посещением граждан, например, в Госдуме может быть музей современного искусства", – сказал M24.ru Николай Шумаков.

Напомним, владелец девелоперских компаний "Интеко" и "Моспромстрой", получивших тендер на строительство парламентского центра в Мневниках, Михаил Гуцериев заявил, что на месте здания Совета Федерации могут разместить жилье, а на месте Госдумы – построить гостиницу или торговый центр.

Шумаков считает, что здание Совета Федерации можно отдать под архитектурные нужды. "В одном крыле здания находится Российская Академия архитектуры и строительных наук, поэтому можно отдать все здание под архитектурные нужды, сделать большой архитектурный клуб, – отметил он. – Ни в коем случае не торговли, мы уже ей пресытились".

Андрей Боков рассказал M24.ru, что не против новых проектов строительства, но многое будет зависеть от профессионализма руководителя проектов. "В руках одаренного человека проект может состояться, и может украсить город, а в руках непрофессионала - может превратиться в катастрофу", – пояснил он.

По его словам, при разумном подходе можно будет вписать планируемые здания в "ткань города". "Было бы хорошо, если при строительстве руководствовались не только коммерческой выгодой, а пытались понять городскую культуру и интересы жителей города", – сказал Боков.

История вопроса Здание Госдумы РФ (улица Охотный Ряд, дом 1), было построено архитектором Аркадием Лангманом в 1932-1935 годах. В здании в разное время размещались Совет Труда и Обороны (СТО), затем – СНК СССР, Совет Министров СССР и Госплан СССР. Комплекс зданий Совета Федерации был построен в 1983 году по проекту архитекторов Игоря Покровского и Юрия Свердловского. Левый корпус был отстроен заново, а правый – реконструирован из существовавшей постройки (первоначально – особняк Леве, построенный по проекту архитектора Зыкова в 1885 году, надстроенный в духе конструктивизма в 1933-1937 годах). В левом корпусе размещался Госстрой СССР, а в правом – Госкомархитектура.

Совет Федерации и Госдуму планируют разместить в Парламентском центре, который должен открыться в 2018 году в Мневниковской пойме. Переезд обеих палат российского парламента поспособствует децентрализации и полицентричному развитию города.

Ранее власти одобрили участок в Мневниковской пойме под строительство Парламентского центра. Он разместится на улице Нижние Мневники. Сейчас этот участок заасфальтирован и не благоустроен.

Проект комплексного развития Мневниковской поймы одобрили 30 октября. На северном краю острова возведут здание, которое будет служить входом в галерею из 10 парков и садов. В Мневниках появится площадь с общественной парковкой. На территории Мневников построят порт "Парламентские Сады". Главный жилой район расположится вокруг будущей станции метро на южной части острова.

Там откроют две новые станции Третьего пересадочного контура – "Мневники" и "Терехово". В южной части поймы также появится серфинг-парк "Волна" и ледовая арена ЦСКА. На реализацию планов по развитию Мневниковской поймы может понадобиться 7–8 лет.

