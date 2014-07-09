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Политика

09 июля 2014, 11:26

Совфед утвердил поправки к Конституции о президентской квоте сенаторов

Совет Федерации Конституция власть

Фото: ИТАР-ТАСС

Совет Федерации 9 июля утвердил своим постановление результаты рассмотрения регионами поправки Конституции, вводящей институт "федеральных сенаторов". Все 85 законодательных собраний субъектов федерации одобрили поправку, сообщает ИТАР-ТАСС.

Согласно поправке, вводятся дополнительные 10% сенаторских мест - 17 мандатов, сенаторов по ним будет назначать президент. В настоящее время сенаторский корпус насчитывает 170 человек.

Сейчас Конституция указывает, что в Совфед входят по два представителя от каждого российского региона: один от исполнительной и один от законодательной власти. В дополнение к ним предлагается включить в состав палаты представителей Российской Федерации в целом. Федеральные сенаторы будут назначаться президентом. При этом глава государства не сможет отправить в отставку федерального сенатора, назначенного предыдущим президентом.

"Реализация предложения создаст дополнительные условия для достижения баланса полномочий и законных интересов РФ и ее субъектов, что является одной из основных целей деятельности Совета Федерации как конституционного органа РФ, призванного отражать ее федеративное государственное устройство", - отмечалось в пояснительной записке к документу.

Ранее председатель Совфеда Валентина Матвиенко накануне предположила, что сенаторы по "президентской квоте" могут появиться в Совете Федерации через 1-2 года.

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