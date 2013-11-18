За первые сутки продано более миллиона приставок Sony PlayStation 4

Фото: us.playstation.com

Японский производитель продал более миллиона новых игровых приставок Sony PlayStation 4 за первые сутки. Продажи игровой консоли стартовали только в США и Канаде, пишет The Verge.

Президент и генеральный директор Sony Computer Entertainment Эндрю Хауc назвал такой спрос на приставку "феноменальным".

Японский производитель запустил продажи новой платформы раньше основного конкурента, компании Microsoft, новинка которой - Xbox One будет представлена только 22 ноября.

Продажи Sony PlayStation 4 в Европе, России и Латинской Америке начнутся 29 ноября. Всего в компании планируют продать порядка 3 млн приставок до конца года и 5 млн - к марту 2014.

Напомним, PlayStation 4 имеет 8 гигабайт оперативной памяти, встроенный жесткий диск, а также новый контроллер Dualshock 4 с сенсорным экраном, разъемом для наушников и дополнительными кнопками. Так, кнопка Share ("Поделиться") позволяет моментально выкладывать скриншоты или запись видео из игры в интернет.

Первую PlayStation компания Sony выпустила в 1994 году, а на рынок США и Европы приставка вышла в сентябре 1995-го. Также на первой PlayStation можно было слушать музыку на аудиодисках и смотреть фильмы в формате MPEG-1.