28 июня 2016, 22:00

Москвичи смогут доехать на автобусе от "Сокольников" до Лубянской площади

Фото: m24.ru/Александр Авилов

С 1 июля на автобусе № 122, который следует от дворца спорта "Сокольники", можно будет доехать до Лубянской площади, передает Агентство "Москва".

Раньше конечной остановкой этого маршрута была "Комсомольская площадь". Теперь маршрут будет пролегать до Лубянской площади через Каланчевскую, Мясницкую улицы и Орликов переулок.

По пути обратно автобус будет следовать до Комсомольской площади через Новую площадь, улицы Маросейка, Покровка, Каланчевская и Садовое кольцо, после чего поедет до "Сокольников" по прежней трассе.

Как уточнил источник в Мосгортрансе, изменение маршрута на обратном пути связано с тем, что на Мясницкой улице действует одностороннее движение.

