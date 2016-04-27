"Антикварная барахолка" в Сокольниках станет еженедельной

Фото: m24.ru/Юлия Накошная

30 апреля в парке "Сокольники" стартует "Антикварная барахолка" – блошиный рынок будет проходить каждую субботу.

Для того, чтобы найти уникальные вещи на любой вкус, достаточно будет пройтись по рядам ярмарки, а не искать их в интернете. Свой товар представят лучшие торговцы антиквариатом в Москве.

Посетители приобретут предметы интерьера, гардероба, посуду, аксессуары, игрушки, мебель, а также газеты, журналы, фарфор. Здесь можно будет купить подарок не только для себя, но и для близких.

Скучать не придется и самым маленьким гостям: специально для них организуют детскую площадку. Перекусить после увлекательного шопинга предложат в семейном кафе.

"Антикварную барахолку" представит проект "Дом-музей".

Дата : с 30 апреля с 10:00 до 18:00 : с 30 апреля с 10:00 до 18:00 Место: парк "Сокольники" Вход свободный

