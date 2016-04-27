Участок от "Марьиной Рощи" до "Чкаловской" закроют 22–23 июля

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

27 апреля 2016, 12:20

Фестивали и праздники

"Антикварная барахолка" в Сокольниках станет еженедельной

Фото: m24.ru/Юлия Накошная

30 апреля в парке "Сокольники" стартует "Антикварная барахолка" – блошиный рынок будет проходить каждую субботу.

Для того, чтобы найти уникальные вещи на любой вкус, достаточно будет пройтись по рядам ярмарки, а не искать их в интернете. Свой товар представят лучшие торговцы антиквариатом в Москве.

Посетители приобретут предметы интерьера, гардероба, посуду, аксессуары, игрушки, мебель, а также газеты, журналы, фарфор. Здесь можно будет купить подарок не только для себя, но и для близких.

Скучать не придется и самым маленьким гостям: специально для них организуют детскую площадку. Перекусить после увлекательного шопинга предложат в семейном кафе.

"Антикварную барахолку" представит проект "Дом-музей".

Дата: с 30 апреля с 10:00 до 18:00

Место: парк "Сокольники"

Вход свободный

Сокольники антиквариат вещи свежий воздух время с детьми фестивали и праздники
Ещё больше новостей — в телеграм-канале Москва 24 Подписывайтесь!

Главное

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика