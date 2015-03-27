В "Сокольниках" начнут проводить квесты по мотивам сериала "Остаться в живых"

Фото: imdb.com

В мае в павильоне у главного входа в парк "Сокольники" откроется зона детективных квестов. Об этом M24.ru сообщили в пресс-службе парка.

Как пояснили в "Сокольниках", квесты будут посвящены сериалу "Остаться в живых" (Lost). Этапы игр будут повторять сюжет ключевых эпизодов сериала.

Участники квеста должны будут разгадать все загадки за 60 минут. Стоимость участия для команды составит от 2,5 до 4,5 тысячи рублей. "Команда может включать от 2 до 6 человек старше 10 лет", – добавили в пресс-службе. Представители парка также сообщили, что квесты планируют проводить круглосуточно по предварительной записи.

Кроме того, 1 мая в "Сокольниках" откроется исторический летний кинотеатр на 300 мест, который будет работать до октября. Кинотеатр расположится в Митьковском проезде рядом с Большим розарием.

Также после реконструкции в "Сокольниках" откроются новые пляжные зоны, библиотека, центральная клумба и симфоническая эстрада.

Изменения коснутся и главного входа в парк. В конце июля ему вернут исторический вид 1930-х годов и украсят колоннами с лепниной.

Напомним, столичные парки подготовят к началу летнего сезона в конце апреля. На зеленых территориях появятся свежие газоны, цветники, с дорожек уберут мусор. Сейчас в парках, которые относятся к столичному департаменту культуры, проходит месячник благоустройства, который завершится 10 апреля.

На апрель-май останутся только работы, зависящие от погоды. Сейчас к наступлению лета почти готовы парк Горького, "Сокольники", "Кузьминки", Перовский и Бабушкинский парки, а также музей-усадьба "Коломенское".

Велопрокат в парках откроется уже в марте. С 27 марта услуга появится в Измайловском парке, а на следующий день – в "Сокольниках". 3 апреля велопрокаты откроются в "Музеоне" и парке Горького, там они будут работать по пятницам, субботам и воскресеньям вплоть до 15 апреля. Затем прокаты перейдут на ежедневный режим. На ВДНХ взять велосипед напрокат посетители смогут после того как будет демонтирован каток.