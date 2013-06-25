В "Сокольниках" устроят праздник ванных удовольствий

Фото: ИТАР-ТАСС

30 июня в парке "Сокольники" пройдет праздник ванных удовольствий – День Мойдодыра. Гостей ждет атмосфера счастливого детства с конкурсами, приятными подарками, любимыми мультфильмами и лакомствами.

В этом году организаторы порадуют юных зрителей кукольным спектаклем "МойдодырAM.PM" от Театра-Концерта "Вампука". Любимые герои оживут на сцене Песочной аллеи и расскажут гостям, какое место в доме – самое важное. Также посетители смогут сфотографироваться со скульптурой Мойдодыра, установленной в парке в прошлом году.

Праздник пройдет с 12.00 по 14.30.

Напомним, что также в "Сокольниках" работают два бассейна, причем один из них с подогревом, также в парке есть столы для настольного тенниса и зона для игры фрисби.