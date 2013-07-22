В "Сокольниках" пройдет велопарад в морском стиле

Фото: park.sokolniki.com

4 августа в парке "Сокольники" пройдет II велопарад "Леди на велосипеде". Гостей ожидает атмосфера одного из престижных французских курортов, поэтому каждая участница будет одета в морском стиле.

В рамках велопарада пройдут фотосессии, велопарад, конкурсы для участниц и их кавалеров, а также оригинальная музыкальная программа в духе Лазурного берега. Организаторы приготовили памятные подарки для победительниц.

"Велопарад направлен на популяризацию велосипеда, как удобного вида транспорта, на котором можно не только кататься для развлечения, но и ездить на работу, встречи с друзьями в парках и кафе. Организаторы также намерены показать, что любая девушка на велосипеде может оставаться неподражаемой и элегантной", - сообщили в пресс-службе парка.

Принять участие в параде сможет любая девушка. Однако обязательны наряды в морском стиле – вещи с полосатыми принтами, стилизованными аксессуарами и головными уборами. Велосипед рекомендуется задекорировать ракушками, якорями, морскими звездами и кораблями, сообщает Интерактивная афиша Москвы 2do2go.ru.