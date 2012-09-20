В столичном парке "Сокольники" пройдет первый банный фестиваль

21 сентября в столичном парке "Сокольники" открывается первый банный фестиваль. На нем пройдут соревнования по кладке русской банной печи на скорость

Москвичи и гости города приглашаются на первый банный фестиваль, который пройдет в столичном парке "Сокольники" с 21 по 23 сентября.



Гостей мероприятия приглашают принять участие в конкурсе на лучший банный веник и посоревноваться в кладке русской банной печи на скорость.

Кроме того, профессиональные банщики расскажут о том, как париться без вреда для здоровья и дадут мастер-класс полезного массажа.



Также посетители фестиваля узнают о способах приготовления блюд на открытом огне.

Для желающих принять непосредственное участие в традиционной русской забаве в парке будет работать настоящая баня на колесах.