Безумства онлайн: фестиваль необычных саней "Battle Сани" в парке "Сокольники"

Фото: m24.ru/Татьяна Уханова

23 февраля в "Сокольниках" состоится III фестиваль необычных саней "Battle Сани". По традиции все желающие могут воплотить в реальность свои безумные инженерные фантазии и создать оригинальные сани.

Оценивать будут конструкторскую идею, креативность экипировки, оригинальность перформанса и дальность спуска. Лучших инженеров выберут открытым голосованием.

Не пропустите прямую трансляцию перформансов и спусков, которая начнется на портале Москва онлайн в 13.30.