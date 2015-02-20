Безумства онлайн: фестиваль необычных саней "Battle Сани" в парке "Сокольники"

Фото: m24.ru/Татьяна Уханова
23 февраля в "Сокольниках" состоится III фестиваль необычных саней "Battle Сани". По традиции все желающие могут воплотить в реальность свои безумные инженерные фантазии и создать оригинальные сани.
Оценивать будут конструкторскую идею, креативность экипировки, оригинальность перформанса и дальность спуска. Лучших инженеров выберут открытым голосованием.
Не пропустите прямую трансляцию перформансов и спусков, которая начнется на портале Москва онлайн в 13.30.
- Когда смотреть: 23 февраля, 13.30
- Что: сани самых неожиданных форм
- Кто: креативные конструкторы саней
- Кому смотреть: любителям острых ощущений