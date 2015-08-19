В парке "Сокольники" лось вышел к людям – очевидцы

Фото: Максим Казанцев

В парке "Сокольники" лось вышел к людям и, нисколько их не боясь, решил попить воды из прудов на 2-ом Лучевом просеке. Об этом m24.ru рассказал наш читатель Максим Казанцев.

Посетители парка вначале удивились смелости сохатого, а затем начали снимать его визит на камеры мобильных телефонов. Самые внимательные заметили, что у лося повреждена задняя нога и, возможно, он вышел к людям за помощью.

Несмотря на повышенно внимание и вспышки камер, лось обстоятельно продолжал свой моцион и иногда даже позировал, демонстрируя в объективы свои мощные рога.

Утолив жажду, лось неспешно ушел обратно в лес.



