В "Сокольниках" устроят бесплатную лыжную экскурсию

Фото: mymfc.timepad.ru

21 февраля в парке "Сокольники" устроят бесплатную экскурсию на лыжах. Участники проедут по десяти трассам, обустроенным в зоне отдыха, сообщает пресс-служба Московского молодежного многофункционального центра.

Гости экскурсии увидят достопримечательности парка - в том числе деревянный храм, памятник бухгалтеру, а также выставочный павильон, который строился для американской выставки. Также в "Сокольниках" лыжникам расскажут историю ограбления Ленина и легенду о трех некогда существовавших в парке озерах.

"В "Сокольниках" проходила царская соколиная охота, про Соколиную рощу писали Чехов и Гиляровский, ее рисовали знаменитые художники. Там сохранились исторические здания, например, павильоны знаменитой "Американской выставки", прошедшей в СССР в 1959 году, или дача, где Ленин водил хороводы вокруг елки с детьми", - рассказала руководитель "Школы молодого москвича" при Московском молодежном многофункциональном центре Татьяна Гаврилова. "Школа" стала организатором экскурсии.

Чтобы принять участие в экскурсии, необходимо зарегистрироваться здесь. На лыжной прогулке ждут ребят и молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет. Место встречи – каток "Лед", 12.00. Необходимо прийти со своими или взятыми на прокат лыжами.

Где в "Сокольниках" взять лыжи на прокат: 3-й Лучевой просек (пристройка к физкультурно-оздоровительному комплексу),

Главная аллея,

пересечение Песочной аллеи и Митьковского проезда. Где в "Сокольниках" взять лыжи на прокат:



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Отметим, что в прошлый раз "Школа молодого москвича"