В парке "Сокольники" установят скульптуру "Позвони родителям"

Фото предоставлено организаторами акции

Напомнить о том, что нашим близким нужны внимание и любовь, собираются в парке "Сокольники". Здесь 20 сентября появится скульптура "Позвони родителям".

Открытие композиции будет сопровождаться концертом и флэшмобом. В рамках акции звонки родителям одновременно совершит тысяча посетителей парка.

Посетителей парка ждут конкурсы, а также памятные браслеты и другие сувениры.

Старт праздника намечен на 14.00, скульптуру откроют в 15.00.

Напомним, что в День города в "Сокольниках" также можно было связаться с близкими. Тогда гостям предлагали воспользоваться настоящим телеграфом, чтобы поздравить с праздником друзей и родственников.