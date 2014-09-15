В парке "Сокольники" установят скульптуру "Позвони родителям"

Фото предоставлено организаторами акции
Напомнить о том, что нашим близким нужны внимание и любовь, собираются в парке "Сокольники". Здесь 20 сентября появится скульптура "Позвони родителям".
Открытие композиции будет сопровождаться концертом и флэшмобом. В рамках акции звонки родителям одновременно совершит тысяча посетителей парка.
Посетителей парка ждут конкурсы, а также памятные браслеты и другие сувениры.
Старт праздника намечен на 14.00, скульптуру откроют в 15.00.
Напомним, что в День города в "Сокольниках" также можно было связаться с близкими. Тогда гостям предлагали воспользоваться настоящим телеграфом, чтобы поздравить с праздником друзей и родственников.
