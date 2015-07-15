В "Сокольниках" состоится Праздник первой помощи

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

18 июля в парке "Сокольники" состоится Праздник первой помощи, сообщают организаторы.

Инструкторы и волонтеры покажут посетителям, как правильно оказывать первую помощь пострадавшим. Для этого будут приготовлены специальные манекены и тренажеры.

Все желающие научатся проводить реанимационные мероприятия при остановке сердца, а также оказывать помощь детям до прибытия врачей.

Посетителям также предложат командные соревнования, конкурсы, эстафеты и многое другое.