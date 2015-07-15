Форма поиска по сайту

15 июля 2015, 17:23

Город

В "Сокольниках" состоится Праздник первой помощи

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

18 июля в парке "Сокольники" состоится Праздник первой помощи, сообщают организаторы.

Инструкторы и волонтеры покажут посетителям, как правильно оказывать первую помощь пострадавшим. Для этого будут приготовлены специальные манекены и тренажеры.

Все желающие научатся проводить реанимационные мероприятия при остановке сердца, а также оказывать помощь детям до прибытия врачей.

Посетителям также предложат командные соревнования, конкурсы, эстафеты и многое другое.

Дата: 18 июля в 15.00

Место: парк "Сокольники"

Вход свободный

Сокольники манекены праздник первой помощи

