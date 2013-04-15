Московские гайд-парки начали принимать заявки на проведение акций

Гайд-парки начали принимать заявки

Столичные гайд-парки открыли прием заявок на проведение публичных мероприятий. Для этого на сайтах "Сокольников" и парка Горького теперь работают специальные разделы.

Чтобы провести акцию, организаторам необходимо направить заявку в письменной форме в администрацию парка или заполнить специальную форму на сайте в период не ранее 15 и не позднее 3 дней до проведения мероприятия. При этом традиционные уведомления в мэрию отправлять не понадобится.

Тем временем в "Сокольниках" и парке Горького обустраивают площадки - они будут готовы к первому мая. "Сокольники" желающих выступить примут на территории Зеленого театра. Администрация парка рекомендует не превышать планку в 1,5 тысячи человек. В парке Горького площадку огородили у Крымского моста – она вмещает до 2 тысяч человек. Публичные мероприятия там будут проводить с 07.00 до 22.00.