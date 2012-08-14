Фестиваль культур пройдет в парке "Сокольники"

В Москве 17 августа пройдет Международный фестиваль культур. В Сокольниках ожидают 25 тысяч человек из 110 стран мира. Организаторы фестиваля рассказали "Москве 24", чего ждать от этого события, и в чем его уникальность

Познакомиться с культурами разных народов 17 августа смогут гости парка "Сокольники". В рамках Международного Конгресса AIESEC в России здесь впервые пройдет Фестиваль культур.

В нем примут участие представители 110 стран. Об особенностях культуры каждой страны расскажет интерактивная выставка, кроме того, будет открыта экспозиция о национальностях России.

Как сообщает пресс-служба департамента культуры Москвы, гости фестиваля смогут принять участие в мастер-классах по сахаджа йоге, польским танцам, росписи тела, игре на африканских барабанах и славянских ложках, капоэйре и множестве других.

В экозоне будет представлена программа по поддержке белых медведей, а также пройдут экологические мастер-классы.

Партнеры фестиваля организуют развлекательные площадки с батутом, запуском воздушных змеев, игрой в Твистер и фото-лабораторией. Для самых маленьких гостей будет открыта детская площадка.

Начало фестиваля в 17.00.