По московским меркам: Самый большой ледовый каток

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Самый большой искусственный каток в мире - нужно ли ехать далеко? Крупнейший горнолыжный комплекс столицы - где он? Об этом и многом другом читайте в статьях "По московским меркам".



Самая большая ледяная арена Москвы с натуральным покрытием находится в парке "Сокольники". Некоторые источники называют ее еще и крупнейшей площадкой с натуральным льдом в Европе. Каток с говорящим названием "Гигант" занимает почти 20 тысяч квадратных метров.

В этом году залит не только Большой круг, но и прилегающие просеки. Площадка работает практически в круглосуточном режиме - с 9.00 до 00.00. Кататься здесь можно бесплатно. Проголодавшихся ждут в кафе и снек-баре.

"Афиша": Чем можно заняться на ледовых катках Москвы

При катке функционирует пункт проката, где можно взять не только коньки, но и другую экипировку, а также заточить лезвия.

Режим работы проката: с 10.00 до 23.00, последняя выдача осуществляется в 21.00. За два часа пользования коньками нужно будет заплатить 250 рублей. Для пенсионеров и людей с ограниченными возможностями предусмотрена скидка: аренда обойдется в 200 рублей. Столько же будет стоить услуга для студентов, обучающихся очно, и для школьников.

Фото: M24.ru/Александр Авилов

Большинство источников сходятся во мнении, что самый большой и самый что ни на есть натуральный каток в мире - это швейцарское горное озеро Жу. Площадь ледяной арены составляет 5 миллионов квадратных метров. Для катания на коньках озеро пригодно всего две недели в году. Если повезет, можно попасть на настоящий ледяной карнавал или стать зрителем на соревнованиях по фигурному катанию, проводимых на озере.

Еще одно озеро, уже голландское, под названием Патерсволдсемер, может похвастаться не только впечатляющими размерами в 2,7 миллиона квадратных метров, но и тем, что это самый длинный каток с натуральным покрытием в мире: его протяженность - десять километров. Каждый день сюда приходят покататься около тысячи человек.

Третий уникальный в своем роде каток находится в центре канадской столицы. Более 1,5 миллиона квадратных метров льда образуются зимой на месте канала Ридо. Местные жители охотно используют ледовую артерию города для быстрых передвижений по центру Оттавы.

Интересно, что здесь даже используют специальные знаки, обозначающие, насколько надежно ледяное покрытие в данный момент.