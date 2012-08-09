В столице пройдет музыкальный фестиваль "Acappella Open Москва"

Парк "Сокольники"

10 августа в столичном парке "Сокольники" пройдет II Международный музыкальный фестиваль "Acappella Open Москва". По сообщению организаторов, это "музыкальный аттракцион разнообразных стилей и направлений", объединённых понятием "акапелла" (пение без инструментального сопровождения).

Вокальные группы, выступающие в разнообразных стилях - от фольклора до джаза, - исполнят композиции живыми голосами без дополнительных инструментов. В фестивале примут участие ансамбли из России, Европы и Африки. Специальным гостем мероприятия станет легендарная группа "ManSound", которая подготовила для москвичей и гостей столицы несколько новых музыкальных сюрпризов.

Мероприятие начнется в 19.30 часов на Главной сцене парка (4-й Лучевой просек).