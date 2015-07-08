3D-рисунок в "Сокольниках" попал в Книгу рекордов России

Фото: park.sokolniki.com/

3D-рисунок, появившийся в парке "Сокольники" в минувшие выходные, был занесен в Книгу рекордов России. Об этом сообщается на официальном сайте парка.

Увидеть произведение искусства можно на "Аллее арок". Автор композиции, площадь которой составляет 166 квадратных метров, – англичанин Джо Хилл. Он известен как уличный художник, мастер стрит-арта.

Для Хилла это уже не первый триумф: в составе дуэта 3D Joe&Max он значится в Книге Рекордов Гиннеса как автор самого большого 3D-рисунка.

Масштабный рисунок, на фоне которого получаются эффектные фотографии, простоит в "Сокольниках" до 19 июля.