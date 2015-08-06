Форма поиска по сайту

06 августа 2015, 13:28

Город

В "Сокольниках" прочитают стихи Бродского

Фото: park.sokolniki.com

7 августа в парке "Сокольники" состоится театральное представление "Бродский. Стихи".

Организаторы мероприятия – "Фонд создания музея Иосифа Бродского", а также актеры "Театр.doc" и театра "Практика", которые и прочитают поэтические строки Нобелевского лауреата.

В представлении примут участие: Андрей Родионов, Алексей Крижевский, Валентин Самохин, Григорий Перель, Елена Махова, Ксения Орлова, Марина Бойко, Павел Михайлов.

Место: парк "Сокольники", кафе "Море внутри"

Время: 7 августа, 20.00

Цена: 400 р. (в день события – 600 р.)

Сокольники Иосиф Бродский

Главное

