В "Сокольниках" прочитают стихи Бродского

7 августа в парке "Сокольники" состоится театральное представление "Бродский. Стихи".

Организаторы мероприятия – "Фонд создания музея Иосифа Бродского", а также актеры "Театр.doc" и театра "Практика", которые и прочитают поэтические строки Нобелевского лауреата.

В представлении примут участие: Андрей Родионов, Алексей Крижевский, Валентин Самохин, Григорий Перель, Елена Махова, Ксения Орлова, Марина Бойко, Павел Михайлов.