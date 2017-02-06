"Фуфлыжный" забег пройдет в "Сокольниках" 19 февраля

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Посетителей парка "Сокольники" 19 февраля ждет "Фуфлыжный" забег. Участникам предлагается преодолеть дистанцию в телогрейках, фуфайках и тулупах, сообщает Агентство "Москва".

По итогам забега жюри выберет самых стильных и оригинальных участников, отметив их в номинации "Мистер Фуфлыжник", "Мисс Фуфайкина" и "Фуфлыжничек".

Забег пройдет на Всепогодной трассе, расположенной вдоль 2-го Лучевого просека. Начало забега в 12:00.

Ко Дню святого Валентина в "Сокольниках" продет квест по поиску денежных фей. Посетители парка смогут унести с собой позолоченную статую денежной феи – копию той, что недавно пытался украсть мужчина в подарок для своей возлюбленной.