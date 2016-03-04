Дорожный знак в Сокольниках предупреждает о пешеходах с гаджетами

Фото: префектура Восточного административного округа города Москвы

Дорожный знак о пешеходах с гаджетами появился около конгрессно-выставочного центра "Сокольники", сообщается на сайте префектуры Восточного административного округа столицы.

Красный треугольник с фигурами людей, уткнувшихся в смартфоны, посетители окрестили "Осторожно: зомби!".

По словам заместителя директора конгрессно-выставочного центра Алексея Харюткина, знак поставили ради безопасности пешеходов, которые не могут расстаться со смартфоном даже на ходу.

"Сегодня гаджеты подобного рода есть почти у всех. А в парке действует бесплатный Wi-Fi. Поэтому мы разработали и установили такой нестандартный знак, чтобы водители были внимательнее – для нас очень важна безопасность посетителей", – сказал он.

В Москве помимо привычных водителям и пешеходам дорожных знаков иногда появляются довольно необычные. В 2012 году на Патриарших прудах повесили таблички "Запрещено разговаривать с неизвестными".

А в 2014 году под знаками 3.27 и 3.28 появились юмористические подписи "Здесь парковки нет. И остановки тоже. Даже на минуточку. Даже на секундочку."